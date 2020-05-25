عبد الباري عطوان للميادين: تهديد روحاني ردا على واشنطن أرعب ترامب

واضاف رئيس تحرير جريدة رأي اليوم الالكترونية عبد الباري عطوان، للميادين بانه خسر ترامب هذه الجولة وسمح للسفن الايرانية بكسر الحصار على فنزويلا و تهديد روحاني ردا على واشنطن أرعب ترامب .

كما قال المحلل السابق لدى البنتاغون مايكل معلوف للميادين يحق لايران ان توسع من نفوذها كما تفعل واشنطن ذلك.

واضاف معلوف لو اعترضت واشنطن السفن الايرانية لتم اعتبار الامر قرصنة واكد لايران الحق المشروع في التبادل التجاري مع أي جهة كانت.

واعلن مركز تتبع ناقلات النفط في تغريدة له على تويتر بانه رست اول سفينة تحتوي على الوقود إلايرانية في مصفاة إل باليتو في فنزويلا.

وكتب مركز تتبع ناقلات النفط (TankerTrackers) في تعريدة له على تويتر بانها رست ناقلة فورتون(Fortune) للنفط الإيرانية ، التي تم شحنها بـ 43 مليون لتر من البنزين في ميناء شهيد رجائي في منتصف مارس في الرصيف الثاني في مصفاة ال باليتو الفنزويلية في غرب العاصمة كاراكاس.

وهي أول من خمس ناقلات النفط إلايرانية التي ترسو على الساحل الشمالي لفنزويلا على الرغم من التهديدات والعقوبات الأمريكية ، وهي مستعدة لتفريغ حمولتها من الوقود.