إيران "نتَفَت ريش" غُرور ترامب، وتحدّته وهزمته في عُقر داره

أرسلت إدارة الرئيس ترامب، تهديدات إلى إيران، عبر وسطاء خليجيين، تقول فيها إنّها ستمنع وصول هذه النّاقلات إلى فنزويلا حتى لو استدعى الأمر إلى استِخدام القوّة، ولكنّ القِيادة الإيرانيّة، سَخِرَت منها، وها هي قافلة سُفنها تسير “بدلالٍ” في البُحور والمُحيطات المفتوحة، والكِلاب الأمريكيّة تنبح.