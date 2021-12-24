عبد الباري عطوان يعلق على القصف الهستيري لصنعاء

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال عطوان في تغريده له على "تويتر"هذا القصف السجادي التدميِري للجسور والملاعب والاهداف المدنية ومطار صنعاء دليل ضعف ويأس وتأزم واحساس بالهزيمة صنعاء ابية لم ولن تركع وستهزم المعتدين والايام بيننا.

واُستشهد وأصيب 12 مواطناً يمنيا، اليوم بنيران العدوان السعودي في مديرية منبه الحدودية بمحافظة صعدة.

وأكد مصدر طبي وصول شهيد و11 جريحاً إلى مستشفيات مدينة صعدة، أصيبوا بقصف للجيش السعودي على منطقة الرقو بمديرية منبة.

وذكر المصدر: قضى مئات المواطنين بين شهيد وجريح جراء القصف المدفعي والصاروخي السعودي على مختلف المناطق الحدودية في المحافظة على مرأى ومسمع منظمات ما يسمى بحقوق الإنسان، وفي المقدمة الأمم المتحدة.

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