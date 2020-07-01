قرار الضم، ربّما يكون الأفضل للشّعب الفِلسطيني/قد يأتِي الخير من باطِن الشّر

صرخ الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الفلسطيني "عبد الباري عطوان" بما يتعلق بمشروع الضم أنه، ربّما يكون الأفضل بالنّسبة إلى الشّعب الفِلسطيني لِما يُمكن أن يترتّب عليه مِن خطواتٍ لاحقةٍ ضدّ الاحتِلال، واجتِثاث التّعاون الأمنيّ، وقد يأتِي الخير من باطِن الشّر.