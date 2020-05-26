"بوتين" و"الكاظمي" أكدا ضرورة الحل السياسي للأزمة السورية

افادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن قناة روسيا اليوم، أن الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" إتصل هاتفياً برئيس الوزراء العراقي"مصطفى الكاظمي" لمناقشة أخر التطورات الأخيرة التي حدثت في المنطقة ، وتباحث الجانبان"الروسي والعراقي" عن التعاون بين البلدين في سوق النفط العالمية وإستقرارها.

وناقش الطرفان خلال محادثتهما عن الجهود المبذولة لإيجاد حل سياسي للأزمة السورية في أعقاب زيادة التنسيق الثنائي لضمان إستقرار المنطقة على المدى الطويل وإستعادة السيادة السورية، وأكد الرئيس الروسي ورئيس الوزراء العراقي على ضرورة زيادة العلاقات بين البلدين في كافة المجالات.

وخلال المكالمة الهاتفية هنّأ الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين"الشعب العراقي بعيد الفطر المبارك.

