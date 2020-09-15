أهم عناوين الصحف الإيرانية الصادرة اليوم

أهم ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الثلاثاء:
* ايران ..
- وزارة الخارجية تستدعي السفير الالماني على خلفية تدخل برلين في شؤون ايرانية سيادية .
*جوان ..
-صالحي ..ايران والوكالة الدولية للطاقة الذرية تجاوزتا المشاكل العالقة والتحديات .
* جام جم ..
- حركة حماس ترفض طلب مستشار ترامب وصهره جاريد كوشنر بلقاء قادة الحركة .
* كيهان ..
- السلطة الفلسطينية.. اليوم هو يوم حالك السواد في تاريخ الامة العربية .
*حمايت..
- حركة الجهاد الاسلامي تحذر نظم التطبيع من غضب وانتقام شعوبها .
* مردم سالاري..
- غموض كبير يلف مسار تشكيل حكومة جديدة بلبنان , وأديب يتحدث عن مشاورات اضافية .
* سياست روز..
- الرئيس الفرنسي امانوئل ماكرون يواصل تدخلاته في شؤون لبنان الداخلية .
* أفكار ..
- محافل نيابية في اشارتها لالية الزناد .. ايران لن تقدم اية اتاوى لامريكا .
* إبتكار ..
- الغموض يلف مباحثات السلام الافغانية الافغانية في العاصمة القطرية الدوحة .
* اطلاعات..
- مظاهرات في المدن التركية تندد باساءات مجلة شارلي آبدو الفرنسية للرسول الاكرم (ص).
* قدس ..
- جو بايدن يلوح بشروط لعودة امريكا للاتفاق النووي وبتشديد الحظر على ايران .
*آرمان ملي ..
- الامين العام للامم المتحدة ينتقد ضعف التعاون بين بلدان العالم مقابل كورونا./انتهى/
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