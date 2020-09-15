أهم عناوين الصحف الإيرانية الصادرة اليوم

وكالة مهر للأنباء:

أهم ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الثلاثاء:

* ايران ..

- وزارة الخارجية تستدعي السفير الالماني على خلفية تدخل برلين في شؤون ايرانية سيادية .

*جوان ..

-صالحي ..ايران والوكالة الدولية للطاقة الذرية تجاوزتا المشاكل العالقة والتحديات .

* جام جم ..

- حركة حماس ترفض طلب مستشار ترامب وصهره جاريد كوشنر بلقاء قادة الحركة .

* كيهان ..

- السلطة الفلسطينية.. اليوم هو يوم حالك السواد في تاريخ الامة العربية .

*حمايت..

- حركة الجهاد الاسلامي تحذر نظم التطبيع من غضب وانتقام شعوبها .

* مردم سالاري..

- غموض كبير يلف مسار تشكيل حكومة جديدة بلبنان , وأديب يتحدث عن مشاورات اضافية .

* سياست روز..

- الرئيس الفرنسي امانوئل ماكرون يواصل تدخلاته في شؤون لبنان الداخلية .

* أفكار ..

- محافل نيابية في اشارتها لالية الزناد .. ايران لن تقدم اية اتاوى لامريكا .

* إبتكار ..

- الغموض يلف مباحثات السلام الافغانية الافغانية في العاصمة القطرية الدوحة .

* اطلاعات..

- مظاهرات في المدن التركية تندد باساءات مجلة شارلي آبدو الفرنسية للرسول الاكرم (ص).

* قدس ..

- جو بايدن يلوح بشروط لعودة امريكا للاتفاق النووي وبتشديد الحظر على ايران .

*آرمان ملي ..

- الامين العام للامم المتحدة ينتقد ضعف التعاون بين بلدان العالم مقابل كورونا./انتهى/