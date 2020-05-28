الرئيس روحاني يرعى مراسم ازاحة الستار عن مشاريع للاقتصاد الرقمي

وتم ازاحة الستار وتدشين هذه المشاريع للارتقاء بحصة المحتوى الداخلي للمستخدمين وكذلك تسهيل دخول الشركات الناشئة "ستارت اب" لقطاع الاعمال.
واقيمت المراسم عبرالفيديوكنفرانس بحضور رئيس الجمهورية ووزير الاتصالات وعدد من المسؤولين.
/انتهى/
برعاية رئيس الجمهورية الاسلامیة الايرانية "حسن روحاني" ازيح الستار عن مشاريع محركة للاقتصاد الرقمي، اليوم الخميس.
وتم ازاحة الستار وتدشين هذه المشاريع للارتقاء بحصة المحتوى الداخلي للمستخدمين وكذلك تسهيل دخول الشركات الناشئة "ستارت اب" لقطاع الاعمال.
واقيمت المراسم عبرالفيديوكنفرانس بحضور رئيس الجمهورية ووزير الاتصالات وعدد من المسؤولين.
/انتهى/
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