الرئيس روحاني يطّلع على تقرير وزير الصحة عن تطورات مرض كورونا في إيران

وفي حديث هاتفي مع وزير الصحة الدكتور سعيد نمكي اليوم الجمعة ، أكد الرئيس روحاني ان على لجنتي الصحة والأمن الاجتماعي في المركز الوطني لمكافحة كورونا أن تتخذا القرارات اللازمة لعرضها على المركز من أجل تطويق هذا الفيروس والقضاء عليه.

وبعد تسلمه تقرير وزير الصحة عن تطورات مرض كورونا في البلاد وما تم اتخاذه من اجراءات لمكافحته، أكد روحاني ضرورة تعاون مركز مكافحة كورونا مع المحافظين ومسؤولي المدن وبتغطية من الاذاعة والتلفزيون ووسائل الاعلام ، لتوعية المواطنين وحثهم على الالتزام بالتعليمات الصحية واجتناب السفر غير الضروري حتى القضاء نهائيا على المرض.

وجدد روحاني شكره وتقديره للكوادر الصحية التي بذلت جهودا كبيرة منذ انتشار فيروس كورونا وعملت ليل نهار على علاج المرض ومواجهة انتشار الفيروس.