الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" يقتل الملايين لكنه يتفهم ألم عائلة فلوريد

أفادت وكالة مهر للأنباء، أنه تم فرض حظر تجول يوم الجمعة في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا الأمريكية لإعادة الهدوء إلى المنطقة بعدما تم قتل مواطن أمريكي أسود "جورج فلويد" بأبشع طريقة ممكنة.

حيث إحتشد المتظارون أمام البيت اللأبيض يطالبون بالعدالة ل "جورج فلويد"، ملوحين بشعارات بسيطة "حياة السود مهمة " و"توقفوا عن قتلنا ".