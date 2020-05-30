الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" يقتل الملايين لكنه يتفهم ألم عائلة فلوريد

أفادت وكالة مهر للأنباء، أنه تم فرض حظر تجول يوم الجمعة في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا الأمريكية لإعادة الهدوء إلى المنطقة بعدما تم قتل مواطن أمريكي أسود "جورج فلويد" بأبشع طريقة ممكنة.
حيث إحتشد المتظارون أمام البيت اللأبيض يطالبون بالعدالة ل "جورج فلويد"، ملوحين بشعارات بسيطة "حياة السود مهمة " و"توقفوا عن قتلنا ".
تظاهر ملايين الأشخاص يوم الجمعة خارج البيت الأبيض تعبيراً عن غضبهم بعد مقتل مواطن أمريكي أسود من قبل الشرطة الأمريكية.
أفادت وكالة مهر للأنباء، أنه تم فرض حظر تجول يوم الجمعة في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا الأمريكية لإعادة الهدوء إلى المنطقة بعدما تم قتل مواطن أمريكي أسود "جورج فلويد" بأبشع طريقة ممكنة.
رمز الخبر 1904547
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