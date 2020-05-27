السلطات الامريكية تمارس العنف والتعسف العنصري ضد السود دون حد

وغردت وزارة خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية في حسابها على موقع تويتر فيما يتعلق بالممارسات العنصرية والظغوط التي يتعرض اليها السود الامريكيون: بعد ست سنوات من مناشدات إريك غارنر الذي كان يقول "لا أستطيع التنفس" ، هذه المرة توفي جورج فلويد ، رجل أسود آخر ، بعد اعتقال وحشي وغير إنساني.

وأضافت: يبدو أن عنف الشرطة الأميركية ضد السود لا يعرف حدودا ، وكما هو الحال دائما ، إن الولايات المتحدة ترد على المطالبة بالعدالة، بممارسة المزيد من العنف والقوة.

واشارت التقارير ان خلال الاشهر الاربعة الاولى من العام الحالي قتل اكثر من 200 شخص نتيجة اعمال عنف مارستها الشرطة الامريكية./انتهى/.