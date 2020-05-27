  1. السياسة
٢٧‏/٠٥‏/٢٠٢٠ ١:٢٦ م

الخارجية الايرانية:

السلطات الامريكية تمارس العنف والتعسف العنصري ضد السود دون حد

السلطات الامريكية تمارس العنف والتعسف العنصري ضد السود دون حد

أعتبرت الخارجية الإيرانية أن السلطات الامريكية لا تعرف اي حدود في ممارساتها العنيفة والعنصرية ضد السود وتسخدم المزيد من العنف والتعسف في الرد على المطالبة بالعدالة.

وغردت وزارة خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية في حسابها على موقع تويتر فيما يتعلق بالممارسات العنصرية والظغوط التي يتعرض اليها السود الامريكيون: بعد ست سنوات من مناشدات إريك غارنر الذي كان يقول "لا أستطيع التنفس" ، هذه المرة توفي جورج فلويد ، رجل أسود آخر ، بعد اعتقال وحشي وغير إنساني.

وأضافت: يبدو أن عنف الشرطة الأميركية ضد السود لا يعرف حدودا ، وكما هو الحال دائما ، إن الولايات المتحدة ترد على المطالبة بالعدالة،  بممارسة المزيد من العنف والقوة.

واشارت التقارير ان خلال الاشهر الاربعة الاولى من العام الحالي قتل اكثر من 200 شخص نتيجة اعمال عنف مارستها الشرطة الامريكية./انتهى/.

رمز الخبر 1904484

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