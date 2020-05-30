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٣٠‏/٠٥‏/٢٠٢٠ ١١:٢٦ م

وزير الخارجية الإيراني: الوقت قد حان الان للعالم للوقوف ضد العنصرية

وزير الخارجية الإيراني: الوقت قد حان الان للعالم للوقوف ضد العنصرية

نوه وزير الخارجية الإيراني "محمد جواد ظريف"، اليوم السبت، في تغريدة على تويتر إلى القتل الوحشي لرجل أسود غير مسلح في مينيابوليس على يد الشرطة الأمريكية وأكد أنه حان الوقت ليتحد العالم ضد العنصرية.

ولفت وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في تغريدة على تويتر إلى الجريمة التي ارتكبتها شرطة مينيابوليس ضد مواطن أسود.

واشار ظريف في تغريدته على تويتر الى عدم الاهتمام بحياة السود في الولايات المتحدة ، وكتب يقول إن كفاح العالم ضد العنصرية قد تراجع منذ فترة طويلة.

ومضى ظريف يقول إن الوقت قد حان الان للعالم للوقوف ضد العنصرية. ونشر وزير الخارجية الإيراني في خطوة مثيرة للاهتمام ، البيان الصحفي لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو خلال أعمال الشغب في يونيو حزيران 2018 (في ايران).

لقد غير ظريف البيان قليلاً ووجهه إلى الشعب الأمريكي.

رمز الخبر 1904585

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