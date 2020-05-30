وزير الخارجية الإيراني: الوقت قد حان الان للعالم للوقوف ضد العنصرية

ولفت وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في تغريدة على تويتر إلى الجريمة التي ارتكبتها شرطة مينيابوليس ضد مواطن أسود.

واشار ظريف في تغريدته على تويتر الى عدم الاهتمام بحياة السود في الولايات المتحدة ، وكتب يقول إن كفاح العالم ضد العنصرية قد تراجع منذ فترة طويلة.

ومضى ظريف يقول إن الوقت قد حان الان للعالم للوقوف ضد العنصرية. ونشر وزير الخارجية الإيراني في خطوة مثيرة للاهتمام ، البيان الصحفي لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو خلال أعمال الشغب في يونيو حزيران 2018 (في ايران).

لقد غير ظريف البيان قليلاً ووجهه إلى الشعب الأمريكي.