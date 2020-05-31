ولي العهد السعودي ينفق مبالغ جنونية من الأموال على اللألعاب الإلكترونية

وبحسب تقرير وكالة مهر للأنباء نقلاً عن قناة القدس العربي، أشار موقع "دوتا 2" إلى أنه عندما يتحدث الناس عن مصطلح "الحيتان" في الألعاب الإلكترونية فإنهم عادةً ما يشيرون إلى اللاعب الذي ينفق مبالغاً جنونية على لعبة إلكترونية وهو ما ينطبق على "محمد بن سلمان".

وأكد الموقع أنه مع هذا المستوى من الإنفاق والأوقات الطويلة التي يقضيها محمد بن سلمان عبر حسابه" Purrrfect Devil Angel Yukeo "،يأتي في مقدمة الذين ينفقون أموالهم على اللعبة بعيداً جداً عن صاحب المركزالثاني الذي أنفق صاحبه 1500 دولار فقط.

وإعتبر الموقع أن هذا الإنفاق الجنوني ليس جديداً على بن سلمان، حيث انه على مدى الثلاث سنوات الماضية أنفق مبلغاً قدره 69.494 دولاراً في لعبة إلكتونية ويعتمد على Battle Pass وحدها، وأنفق إجمالي قدره 42.100 دولار في عام 2018، وحطم الأرقام القياسية في الإنفاق على الألعاب الإلكترونية حيث وصل مستوى إنفاقه إلى 175.000 عام 2017.

