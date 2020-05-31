الوقود الإيراني يصل محطات فنزويلا

وفي الوقت الذي تستعد فيه السلطات في البلاد التي تمتعت بأرخص سعر للبنزين في العالم منذ عقدين لتوسيع مبيعات التجزئة، تتجه الشحنة الخامسة من أسطول الناقلات الإيرانية ذي الخمس سفن إلى البحر الكاريبي.

ومن المتوقع أن تصل الناقلات الإيرانية إلى المياه الفنزويلية يوم الأحد، وفقا لبيانات تتبع السفن من "رفينيتيف أيكون".

جدير بالذكر أنه ومن بين 1800 محطة في فنزويلا، بقيت حوالي 240 محطة تعمل منذ أن أعلن الرئيس نيكولاس مادورو إجراءات العزل العام المرتبطة بتفشي فيروس كورونا في مارس/آذار، والتي تضمنت قيودا على مبيعات الوقود بسبب انخفاض المخزونات.

كما أنه من المتوقع أن تشمل خطة توزيع الوقود الجديدة، والتي لم تعلن تفاصيلها بعد رسميا، 1540 محطة على مستوى الدولة.

وقالت مصادر لـ"رويترز" إن إمدادات الجملة بدأت يوم السبت في عدة مناطق بعد الاختبارات التي أجريت قبل أيام بهدف تنفيذ مبيعات التجزئة الآلية وأنظمة التحكم اعتبارا من أوائل يونيو.

وأوضحت الوكالة البريطاينة أن شركة النفط الفنزويلية (بي.دي.في.إس.إيه) ووزارة الطاقة الفنزويلية لم يردا على طلبات للتعليق.

المصدر: رويترز