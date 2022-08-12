العراق يوافق على تمديد اتفاق تزويد لبنان بوقود توليد الكهرباء

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال ميقاتي في بيان له: "وافقت الحكومة العراقية برئاسة السيد مصطفى الكاظمي في اجتماعها اليوم على الطلب الذي تقدمت به لتمديد تزويد لبنان بالفيول لزوم مؤسسة كهرباء لبنان لمدة سنة بالشروط نفسها التي كانت متبعة حتى الآن".

وشكر ميقاتي، الحكومة العراقية ورئيسها مصطفى الكاظمي على اهتمامهم بلبنان ودعمه لتجاوز الظروف الصعبة التي يمر بها".

وشدد على أن العلاقات بين لبنان والعراق ستبقى متينة كما كانت عليه تاريخيا، وسيستمر التعاون بين البلدين بروح الأخوة".

وتمنى ميقاتي للعراق تجاوز الصعوبات السياسية التي يمر بها بعد تأزم تشكيل حكومة جديدة والمطالبة بحل البرلمان.

جدير ذكره أنه كان وزير الطاقة اللبناني في حكومة تصريف الأعمال، وليد فياض، أعلن في 7 تموز/ يوليو الماضي، أن العراق أعرب عن عزمه تمديد اتفاقية الوقود المخصص لتوليد الكهرباء "الفيول".

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