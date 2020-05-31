القائد العام للجيش الايراني يؤكد على اهمية الرقي في الجودة والكمية في القدرات القتالية

أجرى القائد العام لليش الايراني اللواء عبد الرحيم موسوي زيارة اليوم الاحد للقاعدة العملياتية لفرقة 23 للمغاوير، حيث قيم القدرات القتالية لوحدة 223 من القوات الخاصة، والوحدة الهجومية المتنقلة 123 التابعة للقوة البرية.

وقال موسوي في كلمة له اثناء الزارة: إن التحسين النوعي والكمي للقدرات القتالية والاستعداد والرقي الروحي وتنمية البصيرة وتلبية الاحتياجات المعيشية هي مهماتنا الرئيسية الثلاث، والتي يجب الاهتمام بها في جميع الفئات.

وأضاف : يجب علينا جميعا أن نبذل قصارى جهدنا للالتزام بتطبيق العدالة.

وأشار القائد العام للجيش كذلك إلى تعزيز الاستعداد القتالي والرؤية القتالية والبصيرة وأضاف: تحسين القدرة القتالية من حيث الجودة والكمية وبما يتناسب مع المهمة والتهديدات مدرج على جدول أعمالنا الدائم، مضيفا إن تعزيز الاستعداد القتالي يعني الحفاظ على ما لدينا وتجهيزه واستخدامه بأفضل طريقة ممكنة، وهذه مهمة جميع مستويات القيادة./انتهى/.