حماية القوات المسلحة لناقلات الوقود الايرانية جدير بالتقدير

وكتب السفير سلطاني في حسابه على موقع "تويتر" في هاشتاغ "شكرا فنزويلا" تزامنا مع وصول ناقلة الوقود الايرانية الثالثة الى المياه الفنزويلية: ان شجاعة القوات المسلحة الفنزويلية وخطوتها المهنية في مرافقة ناقلات الوقود الايرانية حظيت بتقدير ايران والعالم؛ خطوة بثت الطمانينة والامن لدى طاقم الناقلات. اننا نشكر الشعب الفنزويلي لانجابه مثل هؤلاء الابطال.

وفي رسالة اخرى انتقد السفير الايراني في فنزويلا سياسات الولايات المتحدة المثيرة للتوتر وكتب: ان الزام الحكومة الاميركية العدوانية والمتمردة بمسؤوليتها تجاه القواعد والمعاهدات الدولية واحترام حرية الملاحة البحرية وحرية التجارة، يعد التاثير الاستراتيجي الاكثر اهمية لوصول ناقلات الوقود الى فنزويلا. المجتمع الدولي ومنظمة الامم المتحدة كانا منتظران ومستحقان لهذا الانتصار منذ اعوام طويلة.

يذكر ان ناقلة الوقود الايرانية الاولى "فورتشن" رست في ميناء "ال باليتو" فيما رست الثانية "فورست" في ميناء "كاردون" ووصلت الثالثة "بتونيا" الى المياه الفنزويلية، وستصل الناقلتان الرابعة والخامسة "فاكسون" و"كلافيل" في غضون ايام، لتغطية حاجة فنزويلا من البنزين.