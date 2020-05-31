وفاة 63 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية إثر كورونا في ايران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المتحدث باسم وزارة الصحة الايرانية كيانوش جهانبور اعلن اليوم الأحد، انه وفقا لفحوصات تشخيص كورونا التي أجريت في مختبرات ذات الرخصة في البلاد، خلال الساعات الـ24 الماضية تم تسجيل الفي و516 حالة إصابة بكورونا، وبذلك وصل عدد الاصابات الى 151 الاف و466 حالة في البلاد.

وقال جهانبور: خلال الساعات الـ24 الماضية توفي 63 شخصا جراء الاصابة بكوفيد 19 ليصل العدد الاجمالي لضحايا المرض منذ بداية تفشيه في البلاد الى 7 الاف و797 شخصا.

وتابع: لحد الآن قد تماثل 118 الف و848 شخصا بالشفاء وخرجوا من المستشفيات، ومن جهة أخرى يعاني الفي و527 شخصا من حالة حرجة ويتلقون العلاج في قسم العناية المركزة.

وی افزود: تا کنون ۹۳۵ هزار و ۸۹۴ آزمایش تشخیص کووید ۱۹ در کشور انجام شده است.

وأضاف: لحد الان خضع 935 الف و894 شخص لفحص كورونا في البلاد. /انتهى/.