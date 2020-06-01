أكبر عملية تمشيط لبقايا داعش في شمال شرق العراق ينفذها الحشد الشعبي

أعلن القيادي في الحشد الشعبي صادق الحسيني،أمس الاحد عن اطلاق تمشيط تع د الأكبر من نوعها في تلال حمرين (58كم شمال شرق بعقوبة) من خلال الطائرات المسيرة لتعقب بقايا واوكار لخلايا داعش الارهابي".

واضاف الحسيني، ان "الحملة مهمة وتاتي بعد اعتماد المسيرات كحلقة مهمة جدا في رصد وتعقب خلايا داعش خاصة في المناطق ذات الطبيعية الجغرافية المعقدة ومنها حمرين في ظل وجود تلال ووديان عميقة استغلت من قبل التنظيم للاختباء عن الرصد الميداني".

وتابع،ان "الحشد الشعبي بات لديه امكانيات كبيرة في ادارة ملف الطائرات المسيرة وقيادتها بالاضافة الى طبيعة التعامل مع اي متغيرات على الارض من خلال الرصد العالي للطائرات".

ولاتزال حمرين وتلالها العالية تنشط بها خلايا نائمة مرتبطة بداعش الارهابي وهي تحاول بين فترة واخرى اثارة الاوضاع من خلال شن هجمات بين فترة واخرى.