الطریق اصبح مغلقا امام القوات الامریکیة وداعش في العراق

وأفادت وكالة مهر للانباء، ان القيادي في الحشد الشعبي "محمد تميمي" اعلن قطعات الحشد الشعبي قصفت بالهاونات تحركات داعشية في مناطق الزور في اطراف ناحية جلولاء (70كم شمال شرق بعقوبة) وحوض نفط خانة (95كم شمال شرق بعقوبة).

واضاف، ان الحشد الشعبي رغم الاجواء المناخية السيئة الا انه مقاتليه مرابطين على السواتر وهم في حالة استنفار لمواجهة اي طارى خاصة وان خلايا داعش الارهابي تعمد في بعض الاحيان استغلال الاجواء في شن هجمات ارهابية الا انها تفشل في تحقيق اهدافها بسبب بسالة مقاتلي الحشد الشعبي.

وايضا نقلت مصادر عراقية انه انفجرت عبوة ناسفة استهدفت رتلا لوجستيا يتبع للتحالف الامريكي في "المسيب" بمحافظة بابل العراقية.

/انتهى/