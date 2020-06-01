  1. السياسة
٠١‏/٠٦‏/٢٠٢٠ ٣:١٢ م

روحاني ونظيره الأفغاني يشددان على ضرورة تنمية العلاقات بين البلدين

روحاني ونظيره الأفغاني يشددان على ضرورة تنمية العلاقات بين البلدين

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الافغاني على ضرورة تنمية العلاقات والتعاون بين ايران زافغانستان، مشير الى أن إيران تقف دائما الى جانب الحكومة والشعب الافغاني من أجل تعزيز السلام والاستقرار والأمن في هذا البلد.

وخلال اتصال هاتفي تلقاه اليوم من الرئيس الافغاني محمد اشرف غني بارك روحاني انطلاق الدورة الجديدة للرئاسة الافغانية ، كما أعرب عن ارتياحه للتوافق الحاصل بين الاطراف السياسية الافغانية ، معربا عن الأمل في ان تشهد افغانستان مزيدا من الأمن والاستقرار في ظل مساعي جميع مؤسسات الدولة والمجلس الاعلى للمصالحة بين الفضائل الافغانية.

واشار روحاني الى أن العلاقات الثنائية بين ايران وافغانستان تشهد نموا وتطورا ، داعيا الى الاسراع في تطبيق الاتفاقيات والمشاريع الموقعة بين البلدين ومن بينها مشروع خط السكك الحديدية خواف - هرات كانجاز اقتصادي مهم بين الجانبين.

من جهته اشاد الرئيس الافغاني بدور إيران البناء في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة ، داعيا طهران الى دعم مسيرة التصالح والحوار بين الاطراف الافغانية.

واشار اشرف غني الى العلاقات المتنامية لبلاده مع طهران في المجالات المختلفة ، داعيا الى تطوير هذه العلاقات أكثر فاكثر.

رمز الخبر 1904632

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • 3 + 11 =

    توب تن

    مقابلات

    الرأي