روحاني ونظيره الأفغاني يشددان على ضرورة تنمية العلاقات بين البلدين

وخلال اتصال هاتفي تلقاه اليوم من الرئيس الافغاني محمد اشرف غني بارك روحاني انطلاق الدورة الجديدة للرئاسة الافغانية ، كما أعرب عن ارتياحه للتوافق الحاصل بين الاطراف السياسية الافغانية ، معربا عن الأمل في ان تشهد افغانستان مزيدا من الأمن والاستقرار في ظل مساعي جميع مؤسسات الدولة والمجلس الاعلى للمصالحة بين الفضائل الافغانية.

واشار روحاني الى أن العلاقات الثنائية بين ايران وافغانستان تشهد نموا وتطورا ، داعيا الى الاسراع في تطبيق الاتفاقيات والمشاريع الموقعة بين البلدين ومن بينها مشروع خط السكك الحديدية خواف - هرات كانجاز اقتصادي مهم بين الجانبين.

من جهته اشاد الرئيس الافغاني بدور إيران البناء في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة ، داعيا طهران الى دعم مسيرة التصالح والحوار بين الاطراف الافغانية.

واشار اشرف غني الى العلاقات المتنامية لبلاده مع طهران في المجالات المختلفة ، داعيا الى تطوير هذه العلاقات أكثر فاكثر.