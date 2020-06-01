  1. السياسة
٠١‏/٠٦‏/٢٠٢٠ ٢:٤٥ م

في ذكرى رحيل مفجر الثورة الاسلامية:

قائد الثورة الاسلامية سيلقي كلمة تبث عبر شاشات التلفزيون الرسمي بإيران

قائد الثورة الاسلامية سيلقي كلمة تبث عبر شاشات التلفزيون الرسمي بإيران

سيلقي قائد الثورة الاسلامية اية الله السيد علي الخامني كلمة يوم الاربعاء بمناسبة ذكرى رحيل مفجر الثورة الامام الخميني (ره) ستبث عبر شاشات التلفزيون الرسمي بإيران.

وأفادت وكالة مهر لللأنباء، أن قائد الثورة الإسلامية سيلقي يوم الأربعاء كلمة عبر شاشات التلفزة بمناسبة الذكرى السنوية الحادية والثلاثين لرحيل مؤسس الجمهورية الاسلامية الأمام الخميني (رض).

وستبدأ كلمة اية الله العظمى السيد علي الخامنئي في الساعة الحادية عشرة بالتوقيت المحلي (6.30 تغ) ، وتبث على شاشات التلفزة الإيرانية اضافة الى الاينستغرام وتويتر والموقع الرسمي لقائد الثورة  KHAMENEI.IR.

يذكر أن مراسم احياء ذكرى رحيل الأمام الخميني كانت في السنوات الماضية تقام في مرقده الشريف وبخطاب مباشر من قائد الثورة ، لكنها الغيت هذا العام تبعا للتوصيات الصحية للمركز الوطني لمكافحة فيروس كورونا .

رمز الخبر 1904630

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