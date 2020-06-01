تسجيل 81 حالة وفاة جديدة جراء كورونا في ايران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المتحدث باسم وزارة الصحة الايرانية كيانوش جهانبور اعلن اليوم الإثنين، انه وفقا لفحوصات تشخيص كورونا التي أجريت في مختبرات ذات الرخصة في البلاد، خلال الساعات الـ24 الماضية تم تسجيل الفي و979 حالة إصابة بكورونا، وبذلك وصل عدد الاصابات الى 154 الاف و445 حالة في البلاد.

وقال جهانبور: خلال الساعات الـ24 الماضية توفي 81 شخصا جراء الاصابة بكوفيد 19 ليصل العدد الاجمالي لضحايا المرض منذ بداية تفشيه في البلاد الى 7 الاف و878 شخصا.

وتابع: لحد الآن قد تماثل 121 الف و4 شخصا بالشفاء وخرجوا من المستشفيات، ومن جهة أخرى يعاني الفي و578 شخصا من حالة حرجة ويتلقون العلاج في قسم العناية المركزة.

وأضاف: لحد الان خضع 955 الف و865 شخص لفحص كورونا في البلاد. /انتهى/.