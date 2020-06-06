برايان هوك: سنستمر في فرض العقوبات الشديدة على ايران

أفادت وكالة مهر للأنباء، أنّ "برايان هوك" المبعوث الأمريكي الخاص لإيران قال "إن بلاده ستواصل سياستها في فرض عقوبات شديدة على إيران لمحاولة جلب طهران إلى طاولة المفاوضات" حسب زعمه.

وقال المبعوث الأمريكي لإيران إنّ واشنطن ستواصل جهودها لضمان الإفراج عن الأمريكيين المحتجزين في إيران، وقال إن المحادثات مع إيران تقتصر حاليًا على احتجاز المعتقلين.

وأعلن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" على حسابه على تويتر أنه بعد الإفراج عن "مايكل وايت" المجرم الأمريكي من السجن في إيران، وعودة "مجيد طاهري" العالم إيراني من السجن في الولايات المتحدة لإيران، كان يفكر في التفاوض مع إيران على التويتر، حيث كتب "لا تنتظر حتى بعد الانتخابات لإبرام هذه الصفقة الكبيرة"، سافوز بالانتخابات، "الآن لديك صفقة أفضل".

