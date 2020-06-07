مسؤولون عسكريون أمريكيون يتهمون "ترامب" بالخيانة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن قناة "سي إن إن"، اتهم وزير الدفاع الأمريكي الحالي "مارك أسبر" ورئيس هيئة الاركان الامريكية "مارك ميلي" وأيضا وزراء دفاع سابقون من بينهم "جبمس ماتيس" وعشرات من المسؤولين العسكريين "في رسالة مشتركة" الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بخيانة القسم والدستور لتفكيره في إنزال الجيش الأمريكي لمواجهة المحتجين.

ويذكر أنّ "دونالد ترامب" طلب نشر عشرة آلاف جندي في العاصمة واشنطن ومدن أميركية أخرى لمواجهة احتجاجات الأسبوع الماضي، وأنّ وزير الدفاع "مارك إسبر" ورئيس هيئة الأركان المشتركة "مارك ميلي" رفضا هذا الطلب.

وكانت مجلة "نيويوركر" قد ذكرت أنها علمت من مصادر في البيت الأبيض بوقوع مشادة كلامية بين الرئيس "ترامب" والجنرال "مارك ميلي".

ونقلت المجلة أن الجنرال ميلي رفع صوته في وجه الرئيس اعتراضا على طلبه إنزال الجيش لشوارع المدن الأميركية لإنهاء الاحتجاجات، حيث يرى ميلي أن نزول الجيش للشارع مخالف للقانون.