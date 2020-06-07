قطر مستعدة لحل الأزمة الخليجية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الخارجية القطري "محمد بن عبد الرحمن آل ثاني" صرّح بأنّ قطر لا زالت على استعداد للتوصل إلى حل للأزمة الخليجية، بشرط أن لا ينتهك سيادة قطر أو القانون الدولي، على الرغم من قطع السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع الدوحة منذ 5 يونيو/ حزيران 2017، حيث فرضت الدول الأربع "إجراءات عقابية" بقطع العلاقات معها، لدعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة.

وأضاف وزير الخارجية أن حصار قطر أضرّ بدول مجلس تعاون الخليج الفارسي، مشيراً إلى أن الخلافات السياسية تقف عائقاً أمام تحقيق مصالح شعوب دول المجلس.

وتبذلت الكويت جهودا للوساطة بين طرفي الأزمة، لكنها لم تتمكن حتى الآن من تحقيق إعادة العلاقات لما كانت عليه بين دول مجلس التعاون الخليجي./انتهى/