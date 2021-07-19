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١٩‏/٠٧‏/٢٠٢١, ٣:٠٤ م

الاحتلال الأمريكي يواصل سرقة القمح والنفط السوري

الاحتلال الأمريكي يواصل سرقة القمح والنفط السوري

تستمر القوات الأمريكية بسرقة خيرات الجزيرة السورية وثرواتها حيث أخرجت 40 شاحنة وصهريجاً محملة بالقمح والنفط إلى الأراضي العراقية عبر معبر الوليد غير الشرعي في الحسكة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه نقلت مصادر محلية من قرية السويدية في ريف منطقة بالحسكة لمراسلة سانا قولها إن “رتلاً مؤلفاً من 40 شاحنة وصهريج نفط خرج من قاعدة الاحتلال الأمريكي في مطار خراب الجير واتجه إلى معبر الوليد غير الشرعي ومنه إلى شمال العراق”.

وبينت المصادر أن إحدى الشاحنات كانت تقل جرافة للقوات الأمريكية تستخدمها في إقامة التحصينات الهندسية حول قواعدها وإقامة السواتر الترابية عبر تجريف الأراضي الزراعية العائدة للأهالي في مناطق انتشارها.

وأخرجت القوات أمس 70 شاحنة وصهريجاً عبر المعبر ذاته.

/انتهى/

رمز الخبر 1916232
https://ar.mehrnews.com/news/1916232/

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