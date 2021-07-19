الاحتلال الأمريكي يواصل سرقة القمح والنفط السوري

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه نقلت مصادر محلية من قرية السويدية في ريف منطقة بالحسكة لمراسلة سانا قولها إن “رتلاً مؤلفاً من 40 شاحنة وصهريج نفط خرج من قاعدة الاحتلال الأمريكي في مطار خراب الجير واتجه إلى معبر الوليد غير الشرعي ومنه إلى شمال العراق”.

وبينت المصادر أن إحدى الشاحنات كانت تقل جرافة للقوات الأمريكية تستخدمها في إقامة التحصينات الهندسية حول قواعدها وإقامة السواتر الترابية عبر تجريف الأراضي الزراعية العائدة للأهالي في مناطق انتشارها.

وأخرجت القوات أمس 70 شاحنة وصهريجاً عبر المعبر ذاته.

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