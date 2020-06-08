قائد الثورة الاسلامية: المقاومة الفلسطينية فقدت عنصراً قيماً بوفاة رمضان شلّح

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن قائد الثورة الاسلامية السيد على الخامنئي أصدر برقية تعازى بوفاة الامين العام السابق لحركة الجهاد الاسلامي الراحل رمضان عبدالله شلّح.

ويلي نص البيان التالي:

أقدم أحر التعازي لفقدان الأخ المجاهد والمقاوم الدكتور رمضان عبدالله للشعب الفلسطيني وكافة المجاهدين في سبيل القضية الفلسطينية، سيما حركة الجهاد الاسلامي المضحية وأيضا أسرة الراحل.

أن المقاومة الفلسطينية قد فقدت عنصرا صادقاً وقيماً لها، وآمل أن يتمكن خلفاء مجاهدين كالشهيد فتحي شقاقي والفقيد رمضان عبدالله، من سد الفراغ الذي تركه هؤلاء، عبر الهداية الالهية والنضال الجهادي. ومن الله التوفيق.

السيد علي الخامنئي