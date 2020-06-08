مادورو يؤكد على الأخوة والصداقة الوثيقة بين طهران وكاراكاس

وجاء ذلك خلال كلمة متلفزة للرئيس الفنزويلي نيكولاس، حيث أكد إن مساعدات إيران وروسيا والصين وكوبا لفنزويلا، بما في ذلك المساعدات الإنسانية، أظهرت أن هذه البلدان أصدقاء حقيقيون لفنزويلا، وفقا لمكتب وكالة تاس الإقليمي في أمريكا اللاتينية.

وأضاف إن الولايات المتحدة عرضت 20 مليون دولار كمساعدة لفنزويلا، ولكن لم يتم تقديم دولار واحد لفنزويلا.

وكان مادورو قد شكر الحكومة الإيرانية في السابق على إرسال ناقلات وقود إلى فنزويلا، مشيرا إلى أنه من المقرر أن يزور إيران قريبا، وأنه سيشارك في اجتماع للجنة المشتركة مع مسؤولين من البلدين للتوصل إلى اتفاقيات في مجالات الطاقة والزراعة والتمويل والتكنولوجيا والعلوم والصحة.

ويذكر أنه على الرغم من الحظر الأمريكي، أرسلت إيران مؤخرا خمس ناقلات وقود إلى فنزويلا، والتي يرى الخبراء أنها نجاح كبير لإيران، كما أن حكومة كاراكاستمكنت بعد ذلك من البدء في توزيع الوقود في جميع أنحاء البلاد بموجب نظام جديد.

وتوجه المسؤولون في كراكاس بالشكر لإيران على تضامنها في إرسال الوقود إلى البلاد .