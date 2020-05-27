زلزال بقوة 4،4 درجات على مقياس ريختر يهز طهران

وافادت التقارير ان الزلزال شمل مناطق من سمنان ودماوند وبرديس وفيروزكوه.

وذكر مركز رصد الزلازل التابعة للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران ان قوة الزلزال كانت 4 درجات على مقياس ريختر.

واضاف، ان مركز الزلزال كان ضواحي دماوند في الحدود الادارية بين محافظتي طهران ومازندران.

وتابع، ان الزلزال وقع في الساعة الواحدة و 41 دقيقة و 37 ثانية بعد ظهر اليوم الاربعاء بالتوقيت المحلي (التاسعة و 11 دقيقة و 37 ثانية صباحا بتوقيت غرينتش) وكان مركزها عند التقاء خطي الطول 52.04 والعرض 35.78 درجة وفي عمق 12 كم من سطح الارض.

وكان اقرب المدن لمركز الزلزال وكلها تابعة لمحافظة طهران؛ دماوند 7 كم ورودهن 12 كم وبومهن 15 كم وطهران 57 كم.