روسيا ترد على تدريبات حلف الشمال الأطلسي

أفادت وكالة مهر للأنباء انه جاء في بيان الجيش الروسي: "قامت القوات الجوية الروسية في المنطقة الشرقية بتدريبات واسعة النطاق شاركت فيها مقاتلات حربية بالتعاون مع القوات الدفاعية التي استخدمت أنظمة الدفاع الجوي من طراز "إس - 400" و"بانتسير" المضادة للطائرات في إقليم خاباروفسك".

وأضاف البيان أن: "مقاتلات من نوع "سوخوي-35" أطلقت صواريخ جو - أرض على أهداف محددة في المنطقة، كما قامت الدفاعات الصاروخية بتدريبات على إسقاط أهداف معادية"، وتتحلى "سوخوي-35" بمميزات تجعلها الطائرة الأكثر رعبا في العالم، رغم أنها تنتمي إلى الجيل "الرابع ++"، أي أنها تمثل جيلا سابقا لمقاتلات الجيل الخامس الحديثة، لكنها من الناحية العملية تستطيع آداء دورها بكفاءة عالية في مواجهة أحدث المقاتلات الشبحية في العالم.