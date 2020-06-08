استئناف صلاة الجمعة في جميع مدن محافظة طهران

وقال حجة الاسلام محمود سياح: استنادا الى اعلان اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا بمحافظة طهران، فان تصنيف المناطق المختلفة في المحافظة هي بيضاء (خالية من كورونا) وصفراء (قليلة المخاطر)، لذلك فان صلاة الجمعة ستقام هذا الاسبوع يوم 12 حزيران/يونيو الجاري في جميع مدن محافظة طهران.

واضاف: ان صلاة الجمعة عطلت منذ شهر شباط /فبراير الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا، وخلال الاسابيع الماضية اقيمت صلاة الجمعة في المدن التي صنفت بانها بيضاء، وفي هذا الاسبوع ونظرا الى عدم وجود حالة حمراء (شديدة المخاطر) في محافظة طهران، فسيتم استئناف اقامة صلاة الجمعة في 38 مدينة بالمحافظة.

واوضح رئيس مجلس ائمة الجمعة بمحافظة طهران ان اماكن اقامة صلاة الجمعة سيتم تعقيمها، مضيفا: ستقام صلاة الجمعة في جميع المدن وفقا للشروط الصحية والتباعد الاجتماعي، ويجب على المصلين ارتداء الكمامات وجلب سجادة الصلاة وتربة السجود والأغراض الشخصية بهم.

واشار حجة الاسلام سياح الى ان صلاة الجمعة ستستمر اقامتها في جميع مدن محافظة طهران مادامت تصنف بانها مدن بيضاء او صفراء وفق قرار لجنة مكافحة كورونا.