استهداف المنطقة الخضراء وسط بغداد بصاروخ كاتيوشا

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، ان "صاروخا نوع كاتيوشا سقط في المنطقة الخضراء وسط بغداد، ما ادى الى الحاق اضرار مادية دون وقوع اية خسائر بشرية".

واضاف ان "قوة امنية طوقت المكان، فيما سمعت صافرات الانذار تدوي من السفارة الاميركية".

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