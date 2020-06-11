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١١‏/٠٦‏/٢٠٢٠ ١٠:٢٤ ص

استهداف المنطقة الخضراء وسط بغداد بصاروخ كاتيوشا

استهداف المنطقة الخضراء وسط بغداد بصاروخ كاتيوشا

افاد مصدر امني، أمس الاربعاء، بأنه تم استهداف المنطقة الخضراء وسط بغداد بصاروخ كاتيوشا.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، ان "صاروخا نوع كاتيوشا سقط  في المنطقة الخضراء وسط بغداد، ما ادى الى الحاق اضرار مادية دون وقوع اية خسائر بشرية".

واضاف ان "قوة امنية طوقت المكان، فيما سمعت صافرات الانذار تدوي من السفارة الاميركية".

/ انتهى /

رمز الخبر 1904915

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