ايران ... تسجيل 2،410 حالة إصابة جديدة بكورونا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المتحدثة باسم وزارة الصحة الايرانية سيما سادات لاري اعلنت اليوم السبت، عن آخر الاحصائيات بخصوص كورونا في ايران.

وقالت: خلال الساعات الـ24 الماضية تم رصد الفي و410 حالة إصابة بكورونا، وبذلك وصل عدد الاصابات الى 184 الاف و 955 حالة في البلاد.

وأضافت لاري: خلال الساعات الـ24 الماضية توفي 71 شخصا جراء الاصابة بكوفيد 19 ليصل العدد الاجمالي لضحايا المرض منذ بداية تفشيه في البلاد الى 8 الاف و730 شخصا.

وتابعت: لحد الآن قد تماثل 146 الف و748 شخصا بالشفاء وخرجوا من المستشفيات، بينما يعاني الفي و755 من حالة حرجة ويتلقون العلاج في قسم العناية المركزة في المستشفيات.

ونوهت بأنه لحد الان اجري مليون و219 الف و400 فحص كورونا في البلاد. /انتهى/.