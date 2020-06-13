قطاع الانتاج في ايران شهد نمواً بنسبة 10 حتى 20 في المة

وأوضح روحاني في اجتماع لهيئة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا اليوم السبت، أن الانتاج سجل نموا في الشهرين المذكورين باستثناء بعض القطاعات مثل السياحة والطيران، حيث كانت الظروف مختلفة بعض الشيء.

وأكد أن أوضاع النقد الاجنبي تحسنت، وأن مضي الانتاج بمساره بموازاة بلوغ الصادرات مستوى جيد يبعثان على السرور.

روحاني بيّن أن فيما يخص الصادرات غير النفطية كان هناك مشكلة هائلة والمنافذ مغلفة، الا أن في الاسبوعين الاخيرين تم إعادة فتح المعابر مع الدول المجاورة في غرب وشرق وجنوب وشمال ايران، وازدادت الصادرات غير النفطية.