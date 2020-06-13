  1. الإقتصاد
١٣‏/٠٦‏/٢٠٢٠ ٢:٣٨ م

الرئيس روحاني:

قطاع الانتاج في ايران شهد نمواً بنسبة 10 حتى 20 في المة

قطاع الانتاج في ايران شهد نمواً بنسبة 10 حتى 20 في المة

أعلن الرئيس الايراني حسن روحاني أن قطاع الانتاج في البلاد سجل نموا تراوح بين 10 الى 12 بالمئة في الشهرين الماضين فترة 20 مارس/آذار حتى 20 مايو /أيار 2020 عن الفترة المناظرة السابقة.

وأوضح روحاني في اجتماع لهيئة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا اليوم السبت، أن الانتاج سجل نموا في الشهرين المذكورين باستثناء بعض القطاعات مثل السياحة والطيران، حيث كانت الظروف مختلفة بعض الشيء.

وأكد أن أوضاع النقد الاجنبي تحسنت، وأن مضي الانتاج بمساره  بموازاة بلوغ الصادرات مستوى جيد يبعثان على السرور.

روحاني بيّن أن فيما يخص الصادرات غير النفطية كان هناك مشكلة هائلة والمنافذ مغلفة، الا أن في الاسبوعين الاخيرين تم إعادة فتح المعابر مع الدول المجاورة في غرب وشرق وجنوب وشمال ايران، وازدادت الصادرات غير النفطية.

رمز الخبر 1904962

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