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٢١‏/٠١‏/٢٠٢١ ٣:٥٦ م

وزارة الصحة :

وفاة 93 حالة جديدة في البلاد اثر فايروس كورونا

وفاة 93 حالة جديدة في البلاد اثر فايروس كورونا

صرحت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي في ايران السيدة "سيما سادات لاري" بأن فيروس كورونا ادى الى 93 حاة وفاة جديدة على مدى الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع اجمالي عدد المتوفين اثر هذا المرض في البلاد الى 57 الفا و150 شخصا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن السيدة لاري أضافت، خلال مؤتمرها اليومي حول اخر حصيلة تفشي فيروس كورونا في ايران، انه "تم منذ ظهيرة يوم امس الاربعاء لغاية اليوم الخميس، تسجيل 6 الاف و204 اصابة جديدة بفيروس كورونا في ايران؛ وارتفاع اجمالي عدد المصابين داخل البلاد الى مليون و354 الاف و520 شخصا".

كما نوّهت المتحدثة باسم وزارة الصحة الايرانية، الى تعافي مليون و144 الاف و549 شخصا من المصابين في ايران لحد الان، بينما وصفت حالة 4168 مصابا بانها حرجة ويخضع هؤلاء للعناية المشددة داخل المستشفيات والمراكز العلاجية.

/انتهى/ 

رمز الخبر 1911205

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