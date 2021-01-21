وفاة 93 حالة جديدة في البلاد اثر فايروس كورونا

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن السيدة لاري أضافت، خلال مؤتمرها اليومي حول اخر حصيلة تفشي فيروس كورونا في ايران، انه "تم منذ ظهيرة يوم امس الاربعاء لغاية اليوم الخميس، تسجيل 6 الاف و204 اصابة جديدة بفيروس كورونا في ايران؛ وارتفاع اجمالي عدد المصابين داخل البلاد الى مليون و354 الاف و520 شخصا".

كما نوّهت المتحدثة باسم وزارة الصحة الايرانية، الى تعافي مليون و144 الاف و549 شخصا من المصابين في ايران لحد الان، بينما وصفت حالة 4168 مصابا بانها حرجة ويخضع هؤلاء للعناية المشددة داخل المستشفيات والمراكز العلاجية.

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