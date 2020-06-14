تسجيل 107 حالة وفاة جديدة جراء كورونا في ايران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المتحدثة باسم وزارة الصحة الايرانية سيما سادات لاري اعلنت اليوم الأحد، عن آخر الاحصائيات بخصوص كورونا في ايران.

وقالت: خلال الساعات الـ24 الماضية تم رصد الفي و 472 حالة إصابة بكورونا، وبذلك وصل عدد الاصابات الى 187 الاف و 427 حالة في البلاد.

وأضافت لاري: خلال الساعات الـ24 الماضية توفي 107 شخصا جراء الاصابة بكوفيد 19 ليصل العدد الاجمالي لضحايا المرض منذ بداية تفشيه في البلاد الى 8 الاف و837 شخصا.

وتابعت: لحد الآن قد تماثل 148 الف و674 شخصا بالشفاء وخرجوا من المستشفيات، بينما يعاني الفي و781 من حالة حرجة ويتلقون العلاج في قسم العناية المركزة في المستشفيات.

ونوهت بأنه لحد الان اجري مليون و244 الف و74 فحص كورونا في البلاد. /انتهى/.