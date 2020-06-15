أهم عناوين الصحف الإيرانية الصادرة اليوم الاثنين 15 حزيران/يونيو 2020

وكالة مهر للأنباء:

خراسان ..

مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية يخطو في تقريره الاخير على خطى الموساد

سياست روز ..

غضب واضطرابات في اطلنطا.. مصرع امريكي من اصول افريقية برصاص الشرطة يصعد الاحتجاجات

كيهان ..

المتحث باسم الكاظمي.. الحشد الشعبي, دعامة قوية للجيش وقوى الامن بالعراق

عصر ايرانيان ..

لعبة امريكية جديدة لتمديد الحظر التسليحي على ايران باستخدام الامم المتحدة كأداة

آرمان ملي ..

الرئيس الروسي ..الولايات المتحدة غارقة في ازمات داخلية عميقة

آفتاب يزد ..

مصرع ثاني امريكي من اصول افريقية على يد الشرطة يوسع دائرة الاحتجاجات بامريكا

ابرار ..

مستشار الرئيس التركي يتحدث عن احتمال التوصل الى تفاهم مع روسيا حول ليبيا

ايران ..

سقوط صاروخ كاتيوشا قرب معسكر التاجي شمالي بغداد حيث تتواجد قوات امريكية

جاج جم ..

موجة التظاهرات المناهضة للعنصرية بعد مصرع جورج فلويد تصل من امريكا لاوروبا

جوان ..

هجوم صاروخي على قاعدة امريكية بالتاجي بعيد المباحثات بين بغداد وواشنطن

مرد سالاري ..

استمرار التظاهرات المنددة بتردي الاوضاع الاقتصادية في بيروت والمدن اللبنانية الاخرى

حمايت ..

اسماعيل هنية يؤكد على خيار المقاومة المسلحة للتصدي لمخطط ضم الضفة الغربية

أهم مقالات الصحف الايرانية اليوم الاثنين

جوان..

صحيفة جوان كتبت في الشان الفلسطيني متسائلة، هل هناك انتفاضة فلسطينية في الطريق ؟، وجاء في مقال للصحيفة بهذا العنوان ..نتنياهو راهن على وعد ضم الضفة الغربية للبقاء في السلطة , وهو يستعد اليوم لتنفيذ وعده المشؤوم هذا ولكن..هناك مخاوف جدية في الكيان الصهيوني من احتمال اندلاع انتفاضة فلسطينية شاملة قد لا تكون الحجارة سلاحها هذه المرة.

وهي مخاوف ترتبط بظهور اجماع فلسطيني على رفض هذا المخطط الصهيوني و على ضرورة التصدي له خاصة بعد اعلان السلطة الفلسطينية نفسها عن الغاء اتفاقياتها مع هذا الكيان بما فيها تلك التي ترتبط بالتنسيق الامني .وتتجه الانظار اليوم للداخل الفلسطيني ترقبا لوقوع الحدث الذي يرعب الصهاينة اي تفجر انتفاضة مسلحة شاملة.

خراسان ..

في الشأن الفلسطيني ايضا كتبت صحيفة خراسان في مقالها، ضوء اصفر لمخطط الضم، عن وجود شكوك متزايدة بشأن قدرة الكيان الغاصب على تنفيذ مخططه لضم الضفة الغربية ..

وتقول الصحيفة.. هنالك مقترحات في تل ابيب لتاجيل تنفيذ مخطط الضم لوجود مخاوف امريكية جدية من حدوث تفاعلات وتداعيات اقليمية واسعة.

وهي مخاوف نوهت صحف امريكية لها عبر الاشارة لانشغال ادارة ترامب بهموم داخلية خطيرة تجعلها غير قادرة على مواجهة اية تحديات بالشرق الاوسط ..

ومن هنا لم تبد الادارة الامريكية ذلك الحماس الذي كان نتنياهو يتوقعه منها بشان تنفيذ هذا المخطط ورغم تأييدها للمخطط نفسه.

ومن هذا المنطلق قد يواجه نتنياهو ضوء اصفر امريكي في هذه البرهة من الزمن على الاقل.

كيهان..

صحيفة كيهان كتبت عن الاوضاع الداخلية في امريكا في مقالها، المميزات الخمسة للاحتجاجات الاخيرة في امريكا، ابرز مايميز الاحتجاجات ضد العنصرية كونها الاوسع من نوعها والاكثر حدة وجدية على مدى نصف قرن في امريكا كما تتميز هذه التظاهرات والاحتجاجات بمواكبة فئات واسعم من الامريكيين البيض وتنديدهم بالعنصرية المتجذرة بامريكا.

وكشفت هذه الاحتجاجات ايضا عن عمق واتساع الخلافات في دوائر واجهزة السلطة في الولايات المتحدة.

والى جانب كل ذلك كشفت عن وجود غضب متراكم على رموز تاريخية معروفة بعنصريتها و وهوغضب تجسد بتحطيم تماثيل لهذه الرموز , ويمكن القول ايضا ان الاحتجاجات كشفت عن استعداد البيت الابيض ورغم كل ادعاءات الحرية والديمقراطية باستخدام الجيش لقمع المواطنين.

آفتاب يزد ..

سلطت صحيفة آفتاب يزد الضوء على محاولات امريكا الالتفاف على تمديد معاهدة سالت الجديدة .. وكتبت الصحيفة في مقالها عدم رغبة ترامب بتمديد استارت الجديدة مع روسيا، لايبدي الرئيس الامريكي اي حماس واقعي لتمديد معاهدة سالت الجديدة المبرمة مع روسيا عام 2010 طارحا ذرائع مختلفة.

وبالطبع هذا التصرف من قبل ترامب ليس بالامر العجيب رغم اهمية هذه المعاهدة التي ترتبط بخفض الصواريخ البالستية والرؤوس النووية , فترامب سبق ان انسحب من معاهدة باريس للمناخ ومن الاتفاق النووي مع ايران ومن العديد من المعاهدات والاتفاقيات الدولية والاقليمية .. وترامب يشترط انضمام الصين لمعاهدة سالت كذريعة لعدم تمديدها رغم تاكيد بكين بان قدراتها الاستراتيجية اصغر بكثير من ان توجد مثل هذه الضرورة .

عصر ايرانيان ..

صحيفة عصر ايرانيان كتبت في مقالها، السعودية تسعى للخروج من الحرب باليمن، بما تبقى لها من ماء وجه, وذلك في مقال يحمل عنوانا بهذا المعنى جاء فيه ..بعد اكثر من خمس سنوات من الفشل والهزائم المنكرة توصلت السعودية لقناعة تامة بضرورة انقاذ نفسها من رمال اليمن المتحركة.

هذه القناعة السعودية ترتبط والى جانب الفشل الميداني الذريع بواقع تدهور قدرات السعودية العسكرية والاقتصادية وتزايد العجز بميزانيتها.

مع تحول حرب اليمن الى حرب استنزاف وانخفاض اسعار النفط العالمية وبالتالي انخفاض العائدات النفطية، ومشكلة السعودية اليوم تتمثل في كيفية وسبل الخروج من المستنقع اليمني بنوع من الكرامة رغم هزيمتها.

آرمان ملي ..

نشرت صحيفة آرمان ملي تقريرا حول الجديد على صعيد الخلافات بين مصر والسودان واثيوبيا حول سد النهضة الاثيوبي وجاء في تقرير الصحيفة، الجيش الاثيوبي يهدد مصر بصورة ضمنية، حملت تصريحات رئيس الاركان الاثيوبي رسالة تهديد لمصر بتاكيده استعداد وجهوزية القوات الاثيوبية لمواجهة اي هجوم على سد النهضة.

وتصريحات هذا المسؤول العسكري الاثيوبي جاءت بعد فشل اخر جولة من المفاوضات بين بلاده وكل من مصر والسودان حول مياه نهر النيل وسد النهضة.

مصر سبق وان لوحت بالخيار العسكري للحيلولة دون اكمال مشروع سد النهضة الذي تعتبره تهديدا لاقتصادها الذي يعتمد على نهر النيل.