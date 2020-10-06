أهم مقالات الصحف الايرانية اليوم الثلاثاء

وكالة مهر للأنباء:

أهم ما جاء من آراء وتعليقات ومقالات في الصحف الايرانية صباح اليوم الثلاثاء، بما في ذلك:

جام جم ..

صحيفة جام جم كتبت في مقالها ( ضرورة التعامل بحزم) عن قيام السعودية بحملة تشكيك بالبرنامج النووي الايراني السلمي في الاوساط والمحافل الدولية ضامة صوتها لصوت الكيان الصهيوني في هذا السياق .. ونقرأ في الصحيفة .. ( حملة الاكاذيب والافتراءات التي تشنها السعودية ضد بلادنا في المحافل الدولية تعكس سوء فهمها لحلم وصبر ايران).

والواقع هو علينا اتخاذ موقفا حازما في المحافل الدولية ازاء هذه العدوانية السعودية التي تستهدف والى جانب تحريض المجتمع الدولي ضد ايران التعتيم على المعلومات الخاصة بطموحات السعودية بامتلاك قدرات نووية, وهي طموحات لا تراهن على البرنامج النووي السعودي السري فحسب بل على شراء قنابل نووية جاهزة ايضا من بلدان تحصل على دعم مالي كبير من الرياض.

وطن امروز ..

كتبت صحيفة وطن امروز في مقالها ( بصمات امريكية في الهجمات بالعراق ) .. هناك تزايد وتسارع في وتيرة الهجمات التي تستهدف مواقع امريكية ومناطق حساسة في العراق.. (ان توقيت هذه الهجمات وعدم اعلان اية جهة لمسؤوليتها عنها يضفي الكثير من الغموض عليها ).

فهذا التوقيت يأتي مع توجيه امريكا وبعض الجهات الداخلية المعروفة بمواقفها المؤيدة للغرب اصابع الاتهام للحشد الشعبي في اطار سيناريو للقضاء على تيار المقاومة .وهناك مؤشر آخر يعزز احتمال وقوف امريكا نفسها وراء الهجمات ويتمثل بعدم تسببها لخسائر تذكر وكلما استهدفت مواقع امريكية ما , الامر الذي يعطي فكرة واضحة بانها مدروسة تماما , فالهدف هو اتهام الحشد.

اطلاعات ..

في الشأن العراقي ايضا , نشرت صحيفة اطلاعات تقريرا بعنوان ( تحذيرات من احتمال وقوع انقلاب عسكري بالعراق ) جاء فيه ..

(حذر وزير الداخلية العراقي الاسبق من احتمال اعداد عناصر محسوبة على النظام الصدامي خارج العراق لمخطط انقلاب) ، واوضح " باقرالزبيدي" بأن هناك معلومات حول عقد عناصر من فلول وشراذم النظام الصدامي مقيمة في الخارج لاجتماعات سرية تستهدف الاعداد لانقلاب عسكري في العراق وعلى ان يتزعمه نائب صدام عزت الدوري.

وحسب هذا الوزير العراقي السابق تراهن هذه العناصر على الاوضاع غير المستقرة في العراق لتنفيذ هذا المخطط بالتنسيق مع الشراذم الداعشية خاصة وان الدوري سبق وان اعلن عن تاييده لداعش .

آرمان ملي ..

في مقالها الذي يحمل عنوان (جامعة الدول العربية لا محل لها من الاعراب ) كتبت صحيفة آرمان ملي .. الجامعة العربية تاسست انطلاقا من رؤية تقول ان الهدف من وراء ايجادها, الدفاع عن القضية الفلسطينية وحل مشاكل وازمات البلدان العربية ولكن ..

(الجامعة العربية نفسها رفضت مؤخرا حتى ادانة التطبيع مع الكيان الصهيوني فأين هذا الموقف من الدفاع عن الشعب الفلسطيني).

ان ميوعة وتخاذل الجامعة العربية دفعت فلسطين للخروج من عضويتها, فجامعة الدول العربية لم تقم باي خطوة ايجابية لحل الازمة الليبية وساهمت بصب الزيت على نيران الازمة السورية بالغاء عضوية سوريا وقبل ان تجبرها الاحداث على التراجع , والامثلة كثيرة على تحولها لمجرد اداة طيعة بيد نظم عربية رجعية ومجرد منبر لالقاء خطابات واصدار بيانات واتهامات فارغة بتوجيه هذه النظم.

خراسان ..

سلطت صحيفة خراسان الضوء على الاوضاع في فلسطين المحتلة في مقالها ( ازدياد الشرخ في الحكومة الصهيونية) وتقول الصحيفة.. ( تعكس استقالة وزير السياحة الصهيوني واقع اتساع الشرخ بين الليكود وحزب ازرق ابيض في الحكومة الائتلافية)، فهذا الوزيرمن ازرق ابيض استقال احتجاجا على قرار نتنياهو بفرض قيود على اية تظاهرات واحتجاجات خلف ذريعة تفادي تفشي كورونا, وهناك توقعات ان تشهد تل ابيب سلسلة استقالات من الحكومة الائتلافية التي يترأسها نتنياهو حاليا, فالخلافات بين الليكود وازرق ابيض لم تعد تتحدد بالميزانية بل تعدت ذلك لموضوع التظاهرات ايضا والتي يلعب ازرق ابيض نفسه دورا فيها كما تشمل الخلافات موضوع مكافحة كورونا .

ان مايحدث من اتساع دائرة الاحتجاجات ضد نتنياهو يعكس فشل رهانه على تحسين موقفه بورقة اعتراف الامارات والبحرين بالكيان.

ابرار ..

- نشرت صحيفة ابرار تقريرا حول الجديد على صعيد اجواء الازمة حول سد النهضة الاثيوبي , الصحيفة نقلت عن الرئيس المصري قوله بأن ( موضوع المياه يرتبط بالامن القومي المصري) ونقرأ في التقرير.. ( أكد الرئيس المصري على ضرورة التوصل لاتفاق قانوني عادل بشأن سد النهضة الاثيوبي المقام على نهر النيل)، السيسي شدد ان موضوع مياه نهر النيل مصيري للشعب المصري وموضوع يرتبط بالامن القومي .

تصريحات السيسي هذه والتي لاتخلو من تهديد مبطن جاءت بعد بدء اثيوبيا بملئ سد النهضة من دون تفاهم وتنسيق مع مصر والسودان حول جدولة عملية الملئ وتوقيتها وكذلك بعد اعلان اثيوبيا عن اتخاذ اجراء احترازي يمنع تحليق اية طائرات في منطقة هذا السد في رسالة ضمنية لمصر التي سبق ان لوحت باستهداف السد.