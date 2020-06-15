شركة معرفية إيرانية تتولى لوحدها كل نصف ساعة إنتاج جهاز للتنفس الصناعي في البلاد

وخلال اجتماع كبار المسؤولين بوزارة العلوم والابحاث والتكنولوجيا مع النائب الاول لرئيس الجمهورية صباح اليوم الاثنين، قال قنبري:تتولى شركة معرفية حاليا انتاج 75 % من اجهزة التنفس الصناعي في البلاد يوميا، بمعدل انتاج جهاز كل 35 دقيقة، كما قامت بتجهيز اكثر من 3 آلاف سرير في وحدات العناية المركزة ICU ، كما سيتم افتتاح مصنع لانتاج اجهزة التصوير بالاشعة المقطعية CT SCAN في شهر اغسطس/آب المقبل.

واضاف: كما نجحت في إنتاج مليون أنبوب اختبار لتشخيص الاصابة بفيروس كورونا، وبناء خيام الدفاع البيولوجي ومقصورات العزل.

ولفت الى الانجازات الاخرى التي تحققت في واحة العلوم والتكنولوجيا بمحافظة خراسان الرضوية، في مجال مكافحة كورونا، ومنها انتاج 40 جهاز للتنفس الصناعي، مليون أنبوب اختبار، 3 خيام دفاعية، 5 مقصورات عازلة، 2000 لتر من محلول مضاد للبكتيريا، 3 أجهزة تعقيم بالبلازما، 3300 قطعة من غطاء ميزان الحرارة و 200 قطعة ملابس واقية وإنتاج 46 ألف غطاء واق لرأس./انتهى/