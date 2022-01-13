معهد كندي یرشح منتج نانوي إيراني لجائزة أفضل منتج

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه نقلاً عن المقر الخاص لتطوير تقنية النانو، فإن معهد "Waterloo Filtration Institute"، وبهدف عرض التقنيات الرائدة في صناعة المرشحات، يعقد مؤتمرا سنويا بمشاركة شركات بارزة وفعالة في هذا المجال.

وعُقد هذا المؤتمر في كندا يومي 7 و 8 كانون الاول/ ديسمبر 2021 بمشاركة 25 منتجًا تقنيًا من 7 دول حول موضوع "التقنيات الرائدة في صناعة المرشحات في فترة ما بعد كورونا". وقامت إحدى شركات التكنولوجيا بصفتها الشركة الوحيدة الممثلة لإيران والشرق الأوسط في هذا المؤتمر بتقديم تقنيتها الذكية المسماة تقنية المنسوجات المضادة لفيروس كورونا Corona Anti-Virus Textile Technology وقد تم ترشيحه لجائزة أفضل منتج للعام من وجهة نظر هذا المعهد الكندي.

والمنتج التقني النانوي المصنع من قبل هذه الشركة لديه القدرة على تغطية جميع أنواع المنسوجات. على سبيل المثال ، يمكن استخدامه لإيجاد خصائص مضادة للفيروسات ومضادة للبكتيريا ومضادة للفطريات في مجموعة متنوعة من الملابس وطبقات أقنعة التنفس (الكمامات) وأردية المستشفى والشراشف والأثاث والسجاد ومرشحات تكييف الهواء والاستهلاك الصناعي.

وهذا المنتج بالإضافة إلى إثبات أدائه على المستوى المختبري وشبه الصناعي على أقنعة التنفس (الكمامات) وفقا للنتائج المقدمة من قبل مختبرات وزارة الصحة ، فانه يملك القدرة على تعطيل فيروس كورونا والقضاء عليه وفقًا للمقياس الوطني (استندارد) الإيراني رقم 20836 و النشاط المضاد للبكتيريا في مواجهة البكتيريا S. aureus و Klebsiella و pneumoniae وفقًا للمقياس الوطني (استندارد) الإيراني رقم 11070.

وبحسب المقر الخاص لتطوير تقنية النانو، تتمثل إحدى الميزات التنافسية لهذا المنتج التكنولوجي مقارنة بالمنتجات الحالية في إمكانية الإنتاج الصناعي بتقنية محلية وتكلفة منخفضة، وإمكانية التغطية السهلة لمختلف أنواع المنسوجات وأغطية الأرضيات وأغطية الجدران. كما انها تتميز بعدم الإضرار بالبيئة وصحة الإنسان ، وكذلك إمكانية استخدام هذه التقنية بالإضافة إلى الأقنعة المضادة للفيروسات في مجالات مختلفة مثل فلاتر تكييف المستشفيات والمدارس والمركبات العامة والمنازل./انتهى/