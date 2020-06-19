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١٩‏/٠٦‏/٢٠٢٠ ٣:٠٤ م

ايران ... تسجيل 120 حالة وفاة جديدة جراء كورونا

ايران ... تسجيل 120 حالة وفاة جديدة جراء كورونا

اعلنت وزارة الصحة الايرانية عن آخر الاحصائيات بخصوص كورونا في البلاد.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المتحدثة باسم وزارة الصحة الايرانية سيما سادات لاري اعلنت اليوم الجمعة، عن آخر الاحصائيات بخصوص كورونا في ايران.

وقالت:  خلال الساعات الـ24 الماضية تم رصد الفي و 615 حالة إصابة بكورونا، 986 شخص منهم يرقد في القسم العام وقسم العناية المركزة والباقي يتلقون العلاج في الحجر المنزلي، وبذلك وصل عدد الاصابات الى 200  الاف و 262 حالة في البلاد.

وأضافت لاري: خلال الساعات الـ24 الماضية توفي 120 شخصا جراء الاصابة بكوفيد 19 ليصل العدد الاجمالي لضحايا المرض منذ بداية تفشيه في البلاد الى 9 الاف و392 شخصا.

وتابعت: لحد الآن قد تماثل 159 الف و192 شخصا بالشفاء وخرجوا من المستشفيات، بينما يعاني الفي و833 من حالة حرجة ويتلقون العلاج في قسم العناية المركزة في المستشفيات. /انتهى/.

رمز الخبر 1905097

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