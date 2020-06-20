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٢٠‏/٠٦‏/٢٠٢٠ ٦:١٢ م

استهداف حافلة للجیش السوری بعبوة ناسفة بریف درعا

استهداف حافلة للجیش السوری بعبوة ناسفة بریف درعا

أفاد موقع سبوتنیک نقلا عن مراسله فی سوریا، قبل قلیل، بأنه تم استهداف حافلة للجیش السوری بعبوة ناسفة بریف درعا.

وأوضح موقع "سبوتنیک"، أنه تم استهداف حافلة الجیش السوری بعبوة ناسفة زرعها إرهابیون أثناء مرورها علی طریق بلدتی (کحیل-السهوة) بالریف الشرقی لمحافظة درعا.

وأضاف أن "المعلومات الأولیة تشیر إلی أن الحافلة کانت تقل نحو 40 جندیا فی الجیش السوری".

ووفقا له، فإن "الحصیلة الأولیة للاعتداء الإرهابی هی 8 شهداء و23 جریحا".

وتابع "العبوة أحدثت انفجارا کبیرا ومعظم الجنود الذین کانوا فی الحافلة بین قتلی وجرحی".

وقال إن "الفرق الطبیة تقوم حالیا بنقل الشهداء والجرحی إلی مشافی درعا الوطنی ومشفی إزرع ومشفی بصری الشام".

وفی السیاق افاد مصدر أمنی،  إن "اعتداء إرهابیا استهدف حافلة عسکریة للجیش السوری بشکل مباشر ما تسبب بارتقاء عدد من الشهداء وأضرار کبیرة فی منطقة الانفجار".

رمز الخبر 1905133

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