  1. السياسة
٢٢‏/٠٦‏/٢٠٢٠ ٧:٠١ م

شینکر: الكيان الصهيوني سيأخذ بعين الاعتبار تهديدات الدول العربية بشأن مخطط الضمّ

شینکر: الكيان الصهيوني سيأخذ بعين الاعتبار تهديدات الدول العربية بشأن مخطط الضمّ

اعتبر مساعد وزير الخارجية الأميركي "ديفيد شينكر" أن الكيان الصهيوني سيأخذ بعين الإعتبار تهديدات مسؤولين في الدول العربية من تنفيذ مخطط ضم مناطق واسعة في الضفة الغربية وغور الأردن.

وقال "شينكر" لإذاعة "كان" الصهيونية اليوم الإثنين: "إّننا متأكدون من أن الكيان الصهيوني سيأخذ بعين الاعتبار التهديدات التي تصل إليه من هذه الدول العربية في إطار جدّي".

ونوّه إلى أن المداولات التي أجريت مؤخراً تؤكّد أن ضم أجزاء من الضفة الغربية وغور الأردن سيوقظ موجة من العنف، ستنشأ من قطاع غزة، وأن ليس هنالك أحد قادر على إخمادها.

وفي هذا الإطار قال ملك الأردن "عبد الله الثاني": "إذا ضم كيان الاحتلال أجزاءاً من الضفة الغربية، فإن ذلك سيؤدي إلى صدام كبير مع بلاده، مشدداً على أن الأردن يدرس جميع الخيارات إذا جرى الضم".

رمز الخبر 1905192

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