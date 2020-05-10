العميد حيدري: نحاول إضفاء مزيد من الطابع المؤسسي على الاكتفاء الذاتي بمجال الأسلحة

واشار قائد القوة البرية للجيش الايراني العميد حيدري في حديثه الى انه في كل عام يتم تسمية العام الجديد من قبل قائد الثورة الاسلامية، تكون هناك بارقة أمل في مختلف الاجهزة والمؤسسات: مضيفا: ستحقق القوة البرية للجيش تقدماً جيدا هذا العام في إنتاج المعدات العسكرية.

واوضح ان شعار القوة البرية للجيش هو الالتزام بمبدأ ولاية الفقيه، مضيفا: لدينا ثلاثة مجمعات صناعية هي ـ الشهيد زرهرن، جهاد الاكتفاء الذاتي ومجمع "ياعلي" في اصفهان، وسنبذل قصارى جهدنا لتحقيق هدف القائد العام للقوات المسلحة في مجال النهضة الانتاجية.

وتابع العميد حيدري قائلا: في مجال الأجزاء عالية الاستهلاك ، والتي تقع على عاتق مركز الشهيد زرهرن للإنتاج والتطوير، ونأمل في تنفيذ ما وضعناه على جدول الأعمال بالاستثمار المادي والمعنوي.

واضاف قائد القوة البرية للجيش: في مجال إنتاج قطع غيار المروحيات، لدينا مجمع صناعات "يا علي" في اصفهان، وعام النهضة الانتاجية، سنولي اهتماما خاصا بهذا المركز حتى نتمكن من تحقيق قفزة في إنتاج قطع الغيار.

وأشار إلى مأسسة إنتاج المكونات من قبل القوة البرية للجيش، وقال: في مجال الأسلحة والمعدات ، وخاصة على الصعيد الدفاعي، حققنا الاكتفاء الذاتي ونحاول إضفاء مزيد من الطابع المؤسسي على هذا الاكتفاء الذاتي.

وقال العميد حيدري: يتم تنفيذ الإنتاج المكثف من قبل وزارة الدفاع واسناد القوات المسلحة، لكننا قمنا باستثمارات جيدة في المجمعات الثلاثة الشهيد زرهرن، مجمع صناعات "يا علي" ، وجهاد الاكتفاء الذاتي.

واكد قائد القوة البرية للجيش انه سيتم تحقيق تقدما جيدا في انتاج المعدات العسكرية في العام الجاري، مضيفا: في مجال الروبوتات والمروحيات ومضادات الدروع والصواريخ وكوادكوبتر (مروحية رباعية) والطائرات المسيرة ومجموعة متنوعة من أجهزة استشعار مراقبة الحدود ، وضعنا خططًا جيدة على جدول الأعمال حتى نتمكن من وضع القوة البرية على أعلى مستوى.

واختتم العميد حيدري قائلا: حققنا نتائج جيدة في مجال انتاج وصيانة الطائرات المسيرة./انتهى/