وزراء خارجية عرب يعقدون إجتماعاً طارئاً حول مخطط "الضم"

وأفادت وزارة الخارجية الأردنية في بيان لها أنها دعت لإجتماع طارئ سيعقد عبر تقنية الفيديو كونفرنس لمناقشة التطورات والأحداث التي تخص الشأن الفلسطيني.

وأوضح البيان أن الإجتماع سيبحث التحركات والجهود المبذولة لدعم الأشقاء الفلسطينيين ومجابهة التحديات الصهيونية.

وسيشارك في الإجتماع وزراء خارجية "الأردن" و"الإمارات" و"مصر" و"السعودية" والمغرب" و"فلسطين" و"تونس" و"عُمان" و"الكويت".

ويأتي هذا الإجتماع في وقت يسود فيه التوتر أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية جراء الخطط الصهيونية الرامية إلى ضم غور الأردن وجميع المستوطنات بالضفة الغربية.

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