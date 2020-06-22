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٢٢‏/٠٦‏/٢٠٢٠ ٢:٣٦ م

تسجيل 119 حالة وفاة جديدة جراء كورونا في ايران

تسجيل 119 حالة وفاة جديدة جراء كورونا في ايران

اعلنت وزارة الصحة الايرانية عن آخر الاحصائيات بخصوص كورونا في ايران.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المتحدثة باسم وزارة الصحة الايرانية سيما سادات لاري اعلنت اليوم الإثنين، عن آخر الاحصائيات بخصوص كورونا في ايران.

وقالت:  خلال الساعات الـ24 الماضية تم رصد الفي و 573 حالة إصابة بكورونا، وبذلك وصل عدد الاصابات الى 207  الاف و 525 حالة في البلاد.

وأضافت لاري: خلال الساعات الـ24 الماضية توفي 119 شخصا جراء الاصابة بكوفيد 19 ليصل العدد الاجمالي لضحايا المرض منذ بداية تفشيه في البلاد الى 9 الاف و742 شخصا.

وتابعت: لحد الآن قد تماثل 166 الف و427 شخصا بالشفاء وخرجوا من المستشفيات، بينما يعاني الفي و898 من حالة حرجة ويتلقون العلاج في قسم العناية المركزة في المستشفيات./انتهى/.

رمز الخبر 1905193

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