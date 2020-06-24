الدفاعات السورية تتصدى لعدوان صهيوني في ريف حماة

وذكر مصدر عسكري أنه في تمام الساعة 00:45 نفّذ العدو الصهيوني عدواناً جوياً جديداً إستهدف فيه عدّة مواقع لنا في "السلمية" و"الصبورة" بريف حماة، وفور إكتشاف الصواريخ المعادية تعاملت وسائط دفاعنا الجوي معها، وعملت على ملاحقتها واستهدافها وإسقاط عدد كبير منها قبل الوصول إلى اهدافها.

وكانت بعض المواقع العسكرية بريفي "دير الزور" و"السويداء" تعرضت مساء الثلاثاء لعدوان بالصواريخ ما تسبب باستشهاد جنديين وإصابة عدد آخر ووقوع أضرار مادية.

وأشار مصدر عسكري أنه في تمام الساعة التاسعة و17 دقيقة، ظهرت أهداف جوية معادية قادمة من شرق وشمال شرق تدمر وأطلقت عدة صواريخ باتجاه بعض مواقعنا العسكرية في "كباجب" غرب دير الزور وفي منطقة السخنة وبالتزامن مع ذلك تم إستهداف أحد مواقعنا العسكرية بالقرب من مدينة "صلخد" جنوب السويداء.

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