"طهران" و"الرياض" ستكونان أول محطتان لي خارج البلاد

وأشار وزير الخارجية العراقي "فؤاد حسين" الى أن "طهران" و"الرياض" ستكونان أول محطتان في جولاته خارج البلاد للتّأكيد على نهج الحكومة العراقية الجديدة لإتخاذ سياسة متوازنة.

وأدان "فؤاد حسین" الهجمات التركية على الاراضي شمال العراق مؤكداً أن بغداد تدين هذه الاجراءات .

وأكّد وزير الخارجية العراقي "فؤاد حسين" في مقابلة مع ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في بغداد، رفض وإستنكار بلاده لأي خرق أو هجوم تركي على الأراضي العراقية.

ودعت لجنة الدفاع والأمن في البرلمان العراقي مجلس الوزراء لتقديم شكوى إلى الأمم المتحدة ضد التدخل التركي في البلاد.

وإستدعت الخارجية العراقية مؤخراً السفير التركي في بغداد للمرة الثانية خلال أيام، وسلمته مذكرة إحتجاج شديدة اللهجة ضد العدوان على أراضي البلاد.

وشدّدت الخارجية العراقية في بيان لها على ضرورة التزام الجانب التركي بإيقاف القصف وسحب قواته المعتدية من أراضينا.

كما إتّهمت العراق تركيا بأنها كانت السبب في زيادة إختلال الأمن بالمنطقة الحدودية المشتركة. /انتهى/