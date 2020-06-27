إيران تنتج 128 مليون طن من المنتجات الزراعية هذا العام

وبحسب وزارة الزراعة اليوم السبت، توقع " شاهرخ شجري" بخصوص حجم الإنتاج الزراعي في القطاع الزراعي، إرتفاع إنتاج المحاصيل الزراعية إلى أكثر من 86 مليون طن هذا العام.

وأضاف أن إنتاج الفواكه زاد إلى أكثر من 23 مليون طن خلال العام الماضي 2019 ويتوقع أن يصل إلى 24.7 مليون طن هذا العام.

وأفاد "شجري" أنه من المتوقع أن يزيد إنتاج المنتجات الحيوانية من 15.6 مليون طن في عام 2019 إلى 16 مليون طن هذا العام.

وأشار مسؤول الشؤون الاقتصادية والتخطيط بوزارة الزراعة الى أن إنتاج المنتجات البحرية والأسماك سيبلغ 1.4 مليون طن في عام 2020.

وقال: "إن تحسين الميزان التجاري للزراعة والأغذية من خلال الحفاظ على الموارد الأساسية للإنتاج، وتحسين الأمن الغذائي بالإعتماد على المنتجات المحلية وتحسين إنتاجية جميع عوامل الإنتاج، وخاصة المياه والتربة لتحقيق الإعتماد على الذات في المنتجات الأساسية والاستراتيجية هي واحدة من أهم إستراتيجيات وزارة الزراعة"./انتهى/