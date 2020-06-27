تسجيل 125 حالة وفاة جراء كورونا في ايران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المتحدثة باسم وزارة الصحة الايرانية سيما سادات لاري اعلنت اليوم السبت، عن آخر الاحصائيات بخصوص كورونا في ايران.

وقالت: خلال الساعات الـ24 الماضية تم رصد الفي و 456 حالة إصابة بكورونا، وبذلك وصل عدد الاصابات الى 220 الاف و 180 حالة في البلاد.

وأضافت لاري: خلال الساعات الـ24 الماضية توفي 125 شخصا جراء الاصابة بكوفيد 19 ليصل العدد الاجمالي لضحايا المرض منذ بداية تفشيه في البلاد الى 10 الاف و364 شخصا.

وتابعت: لحد الآن قد تماثل 180 الف و661 شخصا بالشفاء وخرجوا من المستشفيات، بينما يعاني الفي و928 من حالة حرجة ويتلقون العلاج في قسم العناية المركزة في المستشفيات.

وأضافت لاري أنه لحد الان تم إجراء مليون و583 الف و542 فحص كورونا في البلاد./انتهى/.